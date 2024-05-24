Афиша Бишкека на выходные: стендап, гараж-сейл и спектакли

Театры
25 мая. Спектакль «Эти свободные бабочки»
Это абсолютно бродвейская история о любви. Он — сын известной писательницы, она — взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
25-26 мая. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)
За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
26 мая. Спектакль «Река на асфальте»
Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
25-26 мая. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
10-29 мая. Выставка «Посвящение»
Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
15-30 мая. Выставка «Новостройка в ракурсе»
На выставке представлено около 50 работ фотографов, призванных показать актуальные экологические вызовы, существующие в новостройках Бишкека.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
23 мая — 12 июня. Выставка Халиды Шимовой
Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).
Концерты, фестивали
25 мая. Вечер настольных игр
Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.
ololoErkindik, 18.30.
25 мая. Гараж-сейл
На ярмарке вы сможете приобрести одежду, ювелирные изделия, книги, настольные игры и многое другое. В программе есть и мастер-классы.
ololoOrmonKhan, 11.00-18.00.
25 мая. Концерт «Stand-up: экспериментальный микрофон»
В этот вечер вас ждут необычные эксперименты, выступления в образах, музыкальные зарисовки и самые странные шутки комиков.
Бар «Сфера», 21.30.
26 мая. Концерт
Концерт к юбилею народных артистов КР композитора Атайбека Атайбек Бодошова и Каныкей Эралиевой. В программе выступления Оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова, а также известных молодых артистов.
Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
26 мая. Концерт «Stand-up: проверка материала»
Проверка материала — это вечер, где пять комиков будут рассказывать вам свои новые шутки. В этот вечер выступят Эльдияр Ешимбеков, Роза Адылбекова, Чен Мокеев, Вячеслав Пак и Нурбек Азимов.
Nest Bar, 21.00.
Мастер-классы, лекции
25 мая. Лекция по истории искусства
Значимость современного искусства заключается в его способности вызывать нестандартные решения и расширять границы того, что считается искусством. Оно позволяет новые формы выражения и оказывает влияние на различные области, такие как дизайн, архитектура и мода.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
Для детей
25 мая. Мюзикл «Мальчик-звезда»
Мюзикл покорит вас игрой юных актеров, красочным оформлением и теплой, сказочной атмосферой. В нем откроется истинный смысл безусловной родительской любви.
ДК «Ленина», 14.00.
25 мая. Сказка на подушках «Мечта»
«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
25-26 мая. Спектакль «Маша + Миша»
Забавные приключения, которые произошли в жизни любознательной и неугомонной девочки Маши, а также доброго медведя Миши, не оставят ребят равнодушными.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
25-26 мая. Спектакль «Алдар Көсөөнүн жоруктары»
Комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.
26 мая. Сказка «Лесной переполох»
Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.