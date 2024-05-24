Афиша Бишкека на выходные: стендап, гараж-сейл и спектакли

Театры

25 мая. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он — сын известной писательницы, она — взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

25-26 мая. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

26 мая. Спектакль «Река на асфальте»

Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

25-26 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-29 мая. Выставка «Посвящение»

Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.



Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-30 мая. Выставка «Новостройка в ракурсе»

На выставке представлено около 50 работ фотографов, призванных показать актуальные экологические вызовы, существующие в новостройках Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 мая — 12 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

Концерты, фестивали

25 мая. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

25 мая. Гараж-сейл

На ярмарке вы сможете приобрести одежду, ювелирные изделия, книги, настольные игры и многое другое. В программе есть и мастер-классы.



ololoOrmonKhan, 11.00-18.00.

25 мая. Концерт «Stand-up: экспериментальный микрофон»

В этот вечер вас ждут необычные эксперименты, выступления в образах, музыкальные зарисовки и самые странные шутки комиков.

Бар «Сфера», 21.30.

26 мая. Концерт

Концерт к юбилею народных артистов КР композитора Атайбека Атайбек Бодошова и Каныкей Эралиевой. В программе выступления Оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова, а также известных молодых артистов.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

26 мая. Концерт «Stand-up: проверка материала»

Проверка материала — это вечер, где пять комиков будут рассказывать вам свои новые шутки. В этот вечер выступят Эльдияр Ешимбеков, Роза Адылбекова, Чен Мокеев, Вячеслав Пак и Нурбек Азимов.

Nest Bar, 21.00.

Мастер-классы, лекции

25 мая. Лекция по истории искусства

Значимость современного искусства заключается в его способности вызывать нестандартные решения и расширять границы того, что считается искусством. Оно позволяет новые формы выражения и оказывает влияние на различные области, такие как дизайн, архитектура и мода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

25 мая. Мюзикл «Мальчик-звезда»

Мюзикл покорит вас игрой юных актеров, красочным оформлением и теплой, сказочной атмосферой. В нем откроется истинный смысл безусловной родительской любви.

ДК «Ленина», 14.00.

25 мая. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

25-26 мая. Спектакль «Маша + Миша»

Забавные приключения, которые произошли в жизни любознательной и неугомонной девочки Маши, а также доброго медведя Миши, не оставят ребят равнодушными.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

25-26 мая. Спектакль «Алдар Көсөөнүн жоруктары»

Комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

26 мая. Сказка «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.