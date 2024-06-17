18 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-18.30 — жилмассив «Учкун-2» (улицы Кайынды, Учкун-8, 58);

9.00-16.00 — бульвар Молодой Гвардии, 74;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Ахунбаева, Московской, Раззакова, бульвара Эркиндик, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Кербез, Кырк-Кыз, Ак-Чолмок, Жаныл-Мырза, Арабаева), «Эне-Сай» (улица Култегин);

9.00-13.30 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Лумумбы, Профсоюзная, Школьная, Сыдыгалиева);

13.30-15.30 — отрезки улицы Лумумбы;

9.00-12.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Родниковая, Совхозная, Южная, Кара-Суйская, Жапарова);

13.00-17.00 — село Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет, Биримдик).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская от Чекиш-Ата до объездной, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Горная Маевка (улицы Восточная, Насип уулу Садырбека, Кыргызская), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, 22-го партсъезда, Гоголя, Калинина, Куйбышева);

Сокулукский РЭС

9.00-19.00 — села Кызыл-Туу (улицы Мамеева, Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш, Ибрагимова, Жылжымышова, Кенжебек Назар, Якупбаева, Конок, Табышалиев, Кулова, Молдобай, дачи «Прогресс», «Монолит»), Новопавловка (улицы Кирова, Учительская, Фрунзе);

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружбы, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский), Военно-Антоновка (улица Фрунзе, 200);

9.00-18.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Западная, Северная, Чолпонкулова, Спортивная, Садовая, Ат-Башинский канал);

9.00-15.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Мичурина, Молодежная, Атбашинская, Столбовая, Ключевая, Больничная, МТФ, Советская, Восточная, Школьная, Шоссейная, Сагынбаева, переулки Садовый, Атбашинский, Западный, Сагымбаева), Майское, поселок Мирный;

9.30-18.00 — село Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе, Советская, Спортивная, Чуйская, Пионерская, Карасуйская, Белинского, Фрунзе, Западная, Погранслужба);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Маркса, Ленина, Тельмана, Тоголока Молдо, Энгельса, Дружбы, Стадионная, Фрунзенская), села Калдык, Кара-Добо, Суусамыр;

13.00-16.30 — Кара-Балта (улица Калининская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Кирпичная, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышева, Жуковского, Мичурина, Гоголя, Шолохова, мазутохранилище, кислородный цех), Крупское, Беловодское (улицы Красноармейская, Урожайная, Крупской, Комсомольская, Северная, Тюлебердиева, Восточная, Кирова, Садовая, Дачная, Береговая, переулок Кирова, улицы Ломоносова, Маркса, Железнодорожная, Дружбы, Пионерская, Киевская, Фрунзе, район РТС), Сретенка (улица Восточная, ОКХ «Россия»);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Базарная, Луговая, Северная, Центральная, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова, Октябрьская, Келечек, Молодежная, Шейшеналиева, Кокоева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Гагарина, Калинина), Чалдыбар (улица Ленина), Саргоо;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова, Советская, Пушкина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Лермонтова, Абыш, Чекирова, Толстого, Суворова, Цемзаводская, Западная, Боконбаева, Чапаева, Ленина), село Люксембург (улицы Ленина, Советская, Токмакская, Гагарина, Мира, Садовая, Тельмана, Толстого, Суворова, Набережная, Островского, Бекмуратова, Ватутина, Джальминского, Пушкина, Колхозная, Комсомольская, Крупской, Молодежная, Фрунзенская, Карасуйская);

Кеминский РЭС