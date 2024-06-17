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Происшествия

Туристка из Швейцарии заблудилась в парке «Беш-Таш». Ее уже нашли

Накануне в УВД Таласской области поступила информация об исчезновении иностранного туриста, отправившегося на отдых в национальный парк «Беш-Таш». Об этом сообщают в управлении.

Происшествие зарегистрировали в АИС ЖУИ, на место прибыли сотрудники УВД Таласской области и ОВД одноименного района.

Вскоре 60-летнюю гражданку Швейцарии нашли. Ее привезли в Талас.

Андрея Мария Хелена отправилась в одиночку посмотреть озеро Журок и поднялась еще выше, где не было телефонной связи.

Женщина поблагодарила работников милиции Таласа за их оперативные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296820/
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