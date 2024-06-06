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Общество

Женская вселенная. В Бишкеке проходит выставка художниц из шести тюркских стран

В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня открылась международная выставка «Женская вселенная тюркского мира».

На ней представили работы 14 известных художниц: Наргиз Гулиева (Азербайджан), Лейла Махат и Гулназым Омирзак (Казахстан), Орозган Мамбеталиева, Роза Джангарачева, Гульнара Мусабай, Нюргуяна Иннокентьева, Зура Турдубаева, Нуркан Кангельдиева (Кыргызстан), Хатиджа Амансахедова и Айнагозель Нурыева (Туркменистан), Халима Туркйылмаз и Камуран Кардаш (Туреция), Шахноз Абдуллаева и Сарвиноз Касымова (Узбекистан).

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев на церемонии открытия отметил, что целью мероприятия было объединить художниц тюркоязычных стран и показать их творческий потенциал.

«Творчество каждой участницы отражает культурную память и духовные коды их народов. Авторы, участвующие в выставке, не только изображают окружающий мир, но и создают уникальное духовное пространство — мир женщины. Эта вселенная содержит образы и символы, прославляющие женские мысли и гуманистические ценности», — добавил Султан Раев.

Директор картинной галереи Узбекистана и одна из инициаторов выставки Камола Акилова рассказала, что на экспозиции можно увидеть произведения, как сохраняющие «генетическую память» тюркского народа, так и раскрывающие общечеловеческие ценности.

«Сегодня вопрос гендерного баланса, активизации женщин в различных сферах и защиты их прав является очень актуальным. Тюркская поговорка гласит: «Научишь мужчину — научишь мужчину, научишь женщину — научишь весь народ». Таланты тюркских женщин веками проявлялись в традиционных ремеслах: ковроткачестве, кошмовалянии, вышивке, художественной набойке. Работы современных художниц продолжают эту традицию, отражая женское понимание красоты, гармонии и внутреннего мира», — сказала Камола Акилова.

К выставке также издан и каталог. Предполагается, что экспозицию в будущем выставят и в других тюркских странах.

Увидеть картины в Бишкеке можно до 8 июня. 

В рамках выставки 8 июня пройдут мастер-классы от художниц — участниц выставки «Женская вселенная тюркского мира» для учащихся художественных учебных заведений столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296016/
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