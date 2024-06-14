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Общество

Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, выставки и музыка из сериалов

Театры

15-16 июня. Спектакль «Песня жаворонка на рассвете»

Спектакль использует в своей основе кыргызский фольклор советского периода. Три центральных персонажа — жрицы, собравшиеся на доисторический ритуал гадания о будущем, репрезентуют собой три вида сказок — волшебные, бытовые и о животных. Подробнее

«Театр 705», 19.00.

15 июня. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

16 июня. Спектакль «Река на асфальте»

Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

15-16 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 мая — 20 июля. Выставка-продажа Djum & Tegin

Каждая картина, каждый акт творчества худождника Джумгалбек Бейшебаев (Джума Гунна) заставляют задуматься, взывают к глубоким эмоциям и переживаниям. Сейчас же каждая из его работ приобретает особый смысл — она становится шансом, возможностью спасти его маленького сына Тегина. Сбор закрыт, но средства все еще необходимы для успешной реабилитации.

ololoPlanet.

Концерты, фестивали

15 июня. Закрытие II Бишкекского международного кинофестиваля

На церемонии вручат награды участникам центральноазиатского и международного конкурсов, а также кинематографистам, участвовавшим в CAF-питчинге.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

15 июня. Концерт «Мир корейских сериалов»

Оркестр BN TEAM погрузит вас в корейский мир, где вы услышите саундтреки из таких сериалов, как «Цветочки после ягодок (F4)», «Ва-банк», «Алые сердца: Коре», «Полный дом», и другие.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

16 июня. TARTDAY fest

Вас ждет атмосфера нашего детства 2000-х. В программе аллея художников, мастер-классы, гик-магазины, игры из детства.

Кофейня Avenue, 14.00-21.00.

Мастер-классы, лекции

15 июня. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

Для детей

15-16 июня. Спектакль «Алиса в стране чудес»

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

15-16 июня. Цирк шапито Golden Star

Вас ждут воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, веселый клоун Alex, а также выступления экзотических животных.

Парк Победы имени Даира Асанова, 19.00.

16 июня. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

16 июня. Спектакль «Каардуу чал»

Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296718/
просмотров: 1056
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