Афиша Бишкека на неделю: творческий вечер, классика при свечах, выставка-продажа

18-21 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 мая — 20 июля. Выставка-продажа Djum & Tegin

Каждая картина, каждый акт творчества художника Джумгалбек Бейшебаев (Джума Гунна) заставляют задуматься, взывают к глубоким эмоциям и переживаниям. Сейчас же каждая из его работ приобретает особый смысл — она становится шансом, возможностью спасти его маленького сына Тегина. Сбор закрыт, но средства все еще необходимы для успешной реабилитации.

ololoPlanet.

18 июня. Творческий вечер Галины Кетовой «Полжизни в театре»

В свой день рождения заслуженная актриса Кыргызстана расскажет о себе, своих ролях в театре и в кино, об учителях и учениках, встречах в жизни и на сцене, вспомнит смешные истории из актерской жизни и обязательно споет.



Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

20 июня. Книжный клуб

На этой неделе пришедшие обсудят произведение «Стакан всегда наполовину полон...» Джонатана Хайдта. Они научатся видеть позитив даже в сложных ситуациях. Спикер: Айдана Бакытбекова.

ololoPlanet, 18.30.

20 июня. Кинопремьеры

«Профессор» (комедия). Бактыбек плохо разговаривает, но очень умный парень. С другом Маратом работает на СТО. Однажны он находит ребенка, и с этого момента его жизнь круто меняется.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» (мультфильм). У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.

«Паранормальные явления. Поместье призраков» (ужасы).Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, они не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.

«Опасные воды» (ужасы). Британские Виргинские острова. Пятерка друзей по колледжу ныряют с аквалангом в недавно обнаруженное место кораблекрушения времен Второй мировой войны и оказываются в ловушке у больших белых акул.

«Смотрители» (ужасы). Женщина заблудилась в лесу в западной Ирландии. Она находит убежище, в котором живут еще трое незнакомцев, но каждую ночь за ними наблюдают загадочные существа.

21 июня. Комедия «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

21 июня. Романтический вечер «Классика при свечах»

Вас ждет концерт при свечах. В программе шедевры классической музыки, также популярные современные композиции нашего времени в исполнении струнного квартета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

21 июня. Шоу «Тайны космоса»

Дети узнают секреты всех планет Солнечной системы, выполнят важную миссию и спасут галактику.

НЦДЮ «Сейтек», 15.00.