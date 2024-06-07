Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей и взрослых, Xcho и выставки

Театры

8 июня. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

8 июня. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

9 июня. Музыкальная комедия: «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

9 июня. Спектакль «В чаще»

Спектакль «В чаще» поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

8-9 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 мая — 12 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00. 6-8 июня. Выставка «Женская вселенная тюркского мира» Представили работы 14 известных художниц тюрских стран. Подробнее Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

9 июня. Концерт Xcho

Xcho — молодой рэпер и автор песен, известный своими треками «Вороны», «Ты и я», «Эскизы», «Не нарекай» и не только. На концерте также выступит ALEMOND — исполнитель таких песен, как «Хабиби», «Фая», «Моя».

Гольф-клуб «Кленовый лист», 18.00.

Мастер-классы, лекции

8 июня. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

Для детей

8-9 июня. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Сценография «Сказка о царе Салтане» выполнена в стиле традиционной русской народной росписи. Зрители оказываются на площади небольшого городка, где становятся участниками кукольного представления.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

9 июня. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

9 июня. Спектакль «Туулган күн»

В «Туулган күн» друзья решили подарить на день рождения Актану песню. Сорока решает рассорить его с друзьями. Но, так как дружба была крепка, ее замысел не осуществился.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.00.