Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, Бишкекский фестиваль и моноспектакль

11-14 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 мая — 12 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

11 июня. Отчетный концерт студии балета «Антре» Учащиеся покажут свои лучшие номера. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00. 11-15 июня. II Бишкекский международный кинофестиваль

Ожидается участие около 200 кинематографистов. В программе ретроспективные показы фильмов, мастер-классы, лекции и панельные дискуссии с участием кинорежиссеров и деятелей культуры, приезжающих на мероприятие. На фестивале покажут около 30 картин. Состоится Неделя иранского кино.

13 июня. Вечер кыргызского романса «Махабатка кезигүү»

Романсы и песни на стихи народного поэта КР Асана Жакшылыкова прозвучат в исполнении заслуженных артистов КР Гульнур Ниязбаевой, Бактыгул Бокоевой, лауреата международных конкурсов Орозбека Бакытова, Ангелики Бекмуратовой, Аяны Бекеновой и других. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Набира Джаксалиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

13 июня. Книжный клуб

На этой неделе пришедшие обсудят произведение «Стакан всегда наполовину полон...» Джонатана Хайдта. Они научатся видеть позитив даже в сложных ситуациях. Спикер: Айдана Бакытбекова.

ololoPlanet, 18.30.

13 июня. Кинопремьеры

«Девятые врата: Пандемониум» (ужасы). Натан и Даниэль просыпаются на месте автокатастрофы, растерянные и, казалось бы, невредимые. Вскоре друзья начинают понимать, что они все не так понимают. Прошлые поступки Натана теперь определят его дальнейшую судьбу. Он покидает земной мир и отправляется в глубины ада, где сталкивается с другими измученными душами и вынужден испытывать и их боль. Он встречает маленькую девочку Жанну, родители которой напуганы, поскольку она склонна к насилию, и Жюлию, которая вышла из-под контроля после самоубийства дочери. Но это только начало.

«Голос из космоса» (фантастика). Аннабелль и Дино — друзья, которых объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться внеземные цивилизации, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром они случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, друзья отправляются в захватывающее приключение на поиски инопланетян.

«Полночь с дьяволом» (ужасы). На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу готовит нечто особенное. Это будет паранормальный сеанс в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.

«Головоломка 2» (мультфильм). Головной отдел мозга Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для чего-то совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые уже давно успешно руководят эмоциональными процессами, не знают, что и чувствовать, когда появляется некая... Тревожность. И похоже, не только она.

«Не_жилец» (триллер). Джанет — классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.

«Подарок» (комедия). Гениальный мальчик обнаруживает, что может управлять временем, используя семейную реликвию. Вскоре он со своими братом и сестрой отправляется в прошлое, чтобы помирить своих родителей.

14 июня. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.