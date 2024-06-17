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Спорт

В Бишкеке появился зал бокса имени Дмитрия Бивола

В Бишкеке открылся зал бокса имени Дмитрия Бивола. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

На открытии были сам чемпион мира по версии WBA, а также мэр столицы Айбек Джунушалиев.

«Очень надеемся, что из этого зала выйдут именитые боксеры, как сам Дмитрий Бивол», — отметили в федерации.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал заниматься под руководством тренера Вячеслава Шарапова. Победитель первенства Кыргызстана среди юношей входил в состав юношеской сборной страны. В 15 лет переехал в Россию.
Ссылка: https://24.kg/sport/296825/
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