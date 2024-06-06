Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть четвертую часть франшизы о друзьях-детективах, мультфильм о приключениях кота по кличке Беккет, а также историю о враче в Гарлеме 1990-х.

1 «Астрал. Ночь в могиле» (ужасы) (ужасы)

Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.

2 «Винни-Пух: Кровь и мед 2» (ужасы) (ужасы)

Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

3 «На краю Земли» (драма) (драма)

На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.

4 «Плохие парни до конца» (боевик) (боевик)

Этим летом мировые любимцы, плохие парни, возвращаются с фирменным сочетанием захватывающего экшена и безумной комедии, но на этот раз с неожиданным поворотом: лучшие полицейские Майами теперь в бегах.

5 «Десять жизней» (мультфильм) (мультфильм)

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что они ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из котов просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

6 «Последний дракон» (мультфильм) (мультфильм)

Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Ее ждет полное опасности путешествие через самые волшебные места древнего Китая.

7 «Асфальтовые джунгли» (триллер) (триллер)

История врача и его первого года на работе в середине 1990-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.