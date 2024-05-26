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Общество

Неделя-24. В Бишкеке задержали участников протестов и закрыли центральные улицы

В Бишкеке и Чуйской области начали задерживать активных участников погромов в общежитии и цеху, где жили и работали иностранцы. В частности, за нападение на студентов отправили в ИВС двух парней. Они 18 мая 2024 года в 01.00 проникли в общежитие по улице 7 Апреля, где нанесли телесные повреждения иностранцам и причинили материальный ущерб.

За разгром швейного цеха в Чуйской области, где работали иностранцы, задержали пятерых. Хотя, по данным милиции, в нападении на ОсОО «А-С Т» в селе Аламедин, где работали и проживали граждане Индии, Бангладеш и Пакистана, участвовали около 60-70 человек. Они уничтожили имущество, нанесли телесные повреждения 14 иностранцам, забрали деньги и телефоны.

Напомним, стихийный протест против иностранцев начался в Бишкеке вечером 17 мая и завершился только утром 18 мая. По факту возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР.

24.kg
Фото 24.kg. Аэропорт «Манас». Многие иностранные студенты решили покинуть Кыргызстан, 22 мая

Внимание! 

В Бишкеке 26 мая закроют и начнут капитально ремонтировать улицы Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева) и Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова). Одновременно с этим изменят несколько маршрутов автобусов, троллейбусов и бусиков и добавят новые. 

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. ГЭС «Бала-Саруу» в Таласской области

Малую ГЭС «Бала-Саруу» запустили на Кировском водохранилище в Таласской области. У нее три генератора общей мощностью 25 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит 92 миллиона киловатт-часов. На проект потратили 2,8 миллиарда сомов. На эту сумму построили здание ГЭС, смонтировали оборудование, установили два силовых трансформатора и построили ЛЭП «Бала-Саруу» — Кара-Арча» и «Бала-Саруу» — Покровка» протяженностью 6,7 километра.

24.kg
Фото 24.kg. Собравшиеся жители домов возле парка имени Ататюрка

Анонсированный на этой неделе снос домов в районе парка Ататюрка не состоялся. К собравшимся жителям приехал аким Октябрьского района Бишкека Жаныбек Орозалиев. Он рассказал, мэрия направила в суд 19 исков. Более 90 сейчас готовятся. Как утверждает аким, в постановлении мэрии не говорится, что эти дома незаконные и надо их снести. Там говорится, что надо проверить их на законность, подчеркнул чиновник.

В апреле мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. В итоге 198 объектов попадают в зону возврата.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Как инцидент с иностранными студентами повлияет на туристов

из интернета
Фото из интернета. Туристические компании Кыргызстана уже начали получать отказы от запланированных поездок

Недавние массовые протесты против иностранных студентов заставили переживать всю туристическую отрасль Кыргызстана. Несмотря на то что Пакистан, Индия и Бангладеш никогда не были странами, обеспечивающими туристический поток в КР, общим местом для иностранцев стала известная присказка, что «бьют не по паспорту, а по лицу».

А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова

Эксперты прокомментировали выступление президента Кыргызстана на совещании по социальной мобилизации, назвав заявленные цели достаточно амбициозными. На какие тезисы в речи президента Кыргызстана обратили внимание аналитики — в материале 24.kg.

Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но уровень еще низкий

24.kg
Фото 24.kg. В середине мая объем воды в Токтогульском водохранилище превысил данные 2023-го

Обильные дожди этой весной сделали свое дело. Воды в главный водоем страны поступает все больше и больше. Уровень притока в пять раз превышает показатель расхода. Редакция 24.kg проанализировала сведения по уровню воды в Токтогулке за последние полтора месяца, чтобы понять, какая сейчас обстановка и отличается ли она от прошлогодней.

Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать

Кыргызстанцы могут значительно сэкономить на лечении, если будут застрахованы. Без ОМС, например, придется оплачивать полную стоимость госпитализации в государственные больницы, отдельные услуги в центрах семейной медицины. Кому надо приобретать страховой полис и что он дает, 24.kg узнало в ФОМС.

Кыргызстанка Альбина Жоробаева о том, как работать врачом в Турции

из архива Альбины Жоробаевой
Фото из архива Альбины Жоробаевой

Кыргызстанка Альбина Жоробаева офтальмолог по образованию, окончила медицинский факультет с красным дипломом. В больнице получала всего 2,3 тысячи сомов. Несколько лет назад с мужем они переехали в Стамбул. В интервью 24.kg она поделилась впечатлениями о жизни и работе в этой стране.

Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

Многие заболевания, особенно у детей, легко предотвратить простой прививкой. Но проблема в том, что родители отказываются от вакцинации по различным причинам. В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым.

Обостряются болезни, возвращается вес. Чем вредны диеты

 

из интернета
Фото из интернета. После попытки похудения могут появиться серьезные проблемы

Перепады настроения, изменения кожи и волос, снижение иммунитета и резкий набор веса — все это может стать следствием ограниченного рациона. О том, чем чреваты диеты, 24.kg рассказал врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Мамираим Джумабаев.

Как получить пособие по беременности и родам

Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. Будущие мамы в Кыргызстане могут получить пособие по беременности и родам. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, кому назначают пособие, как его оформить и сколько денег выплатят.

Алдиер-Тоо и вид на горы из самолета. Фото и видео читателей 

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побываем на маковом поле, заглянем на Иссык-Куль и полюбуемся горами на юге республики.

Ветклиники в Бишкеке. Адреса, график работы, телефоны

Выбор ветеринарной клиники — это важное решение, которое каждый владелец домашнего животного должен принимать ответственно. 24.kg представляет список таких клиник Бишкека с адресом, контактами и графиком работы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294843/
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