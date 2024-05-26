Неделя-24. В Бишкеке задержали участников протестов и закрыли центральные улицы

В Бишкеке и Чуйской области начали задерживать активных участников погромов в общежитии и цеху, где жили и работали иностранцы. В частности, за нападение на студентов отправили в ИВС двух парней. Они 18 мая 2024 года в 01.00 проникли в общежитие по улице 7 Апреля, где нанесли телесные повреждения иностранцам и причинили материальный ущерб.

За разгром швейного цеха в Чуйской области, где работали иностранцы, задержали пятерых. Хотя, по данным милиции, в нападении на ОсОО «А-С Т» в селе Аламедин, где работали и проживали граждане Индии, Бангладеш и Пакистана, участвовали около 60-70 человек. Они уничтожили имущество, нанесли телесные повреждения 14 иностранцам, забрали деньги и телефоны.

Напомним, стихийный протест против иностранцев начался в Бишкеке вечером 17 мая и завершился только утром 18 мая. По факту возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР.

Фото 24.kg. Аэропорт «Манас». Многие иностранные студенты решили покинуть Кыргызстан, 22 мая

Внимание! В Бишкеке 26 мая закроют и начнут капитально ремонтировать улицы Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева) и Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова). Одновременно с этим изменят несколько маршрутов автобусов, троллейбусов и бусиков и добавят новые.

Фото пресс-службы президента КР. ГЭС «Бала-Саруу» в Таласской области

Малую ГЭС «Бала-Саруу» запустили на Кировском водохранилище в Таласской области. У нее три генератора общей мощностью 25 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит 92 миллиона киловатт-часов. На проект потратили 2,8 миллиарда сомов. На эту сумму построили здание ГЭС, смонтировали оборудование, установили два силовых трансформатора и построили ЛЭП «Бала-Саруу» — Кара-Арча» и «Бала-Саруу» — Покровка» протяженностью 6,7 километра.

Фото 24.kg. Собравшиеся жители домов возле парка имени Ататюрка

Анонсированный на этой неделе снос домов в районе парка Ататюрка не состоялся. К собравшимся жителям приехал аким Октябрьского района Бишкека Жаныбек Орозалиев. Он рассказал, мэрия направила в суд 19 исков. Более 90 сейчас готовятся. Как утверждает аким, в постановлении мэрии не говорится, что эти дома незаконные и надо их снести. Там говорится, что надо проверить их на законность, подчеркнул чиновник.

В апреле мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. В итоге 198 объектов попадают в зону возврата.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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