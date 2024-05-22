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Общество

Пациенты психоневрологического центра в Кадамджае недоедают — глава НЦПП

Глава Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Бакыт Рысбеков на заседании Жогорку Кенеша рассказал, как обращаются с пациентами Кадамджайского психоневрологического центра.

По его словам, сотрудники НЦПП побывали в этом центре в декабре 2023 года. Тогда в здании, где проживают женщины, не было отопления, а пациенты в тонкой одежде, так как им не выдают сезонные костюмы.

«Не соблюдаются санитарные требования и пожарная безопасность, нормы питания. Пациенты не получают положенные в день по норме 400 граммов хлеба. Мы передали все материалы в прокуратуру. Там нам сообщили, что четыре сотрудника центра получили выговор, уволен ответственный за продукты питания. Но, по не проверенным нами данным, он продолжает там работать», — добавил Бакыт Рысбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294755/
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