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Общество

Какие медуслуги могут получить бесплатно пенсионеры Кыргызстана

Фонд ОМС напоминает, что пенсионеры Кыргызстана относятся к застрахованной категории граждан, что дает им право на получение льготных медицинских услуг в центрах семейной медицины (ЦСМ) и при госпитализации в стационар.

При обращении к докторам в ЦСМ пенсионеры могут получить консультацию, лечение, а при наличии показаний и направления врача — пройти в учреждении бесплатные лабораторные исследования (12 базовых и 40 дополнительных), УЗИ и рентгенографию со скидкой 50 процентов по прейскуранту цен.

Кроме того, по показаниям семейные врачи могут выписать электронный рецепт на льготные лекарства из «Справочника ФОМС», которые можно купить в аптеках, работающих с фондом, со скидкой до 50 процентов.

Пенсионерам при наличии направления врача предоставляют 50-процентную скидку на проведение инъекций в дневном стационаре (без шприцов и медикаментов) и реабилитационные услуги и физиопроцедуры. Пенсионерам старше 70 лет данные услуги предоставляют бесплатно.

При наличии показаний для плановой госпитализации в стационар пенсионерам необходимо пройти соответствующие исследования в ЦСМ (бесплатно), предоставить пенсионное удостоверение и, оплатив сооплату среднего уровня, получить соответствующее лечение.

Пенсионерам старше 70 лет предоставляется право на бесплатную госпитализацию дважды в год, третий раз — вносят сооплату.

«Важно помнить, что все вышеуказанные медуслуги предоставляют при наличии пенсионного удостоверения КР, приписки в ЦСМ и направления врача. В случае отсутствия одного из перечисленных требований медицинские услуги оплачиваются как для незастрахованного гражданина», — подчеркнули в ФОМС.

На сайте фонда можно найти перечень льготных лекарств, перечень и адреса аптек, у которых есть договор с фондом.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295370/
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