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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке машинами закрывают подъезд для спецтехники к мусоркам

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Так паркуются на улице Токтогула, на пересечении с улицей Тыныстанова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто закрыл проход во дворе многоэтажек.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Токтогула машинами закрыли подъезд для спецтехники к мусорным бакам.

Велодорожка на той же улице Токтогула, от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова, занята автомобилями. Она тут лишь для вида.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/296702/
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