Глава кабмина Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева.

От имени главы государства он вручил ветерану 100 тысяч сомов, выделенные из фонда президента.

Акылбек Жапаров поздравил ветерана с Днем Победы, выразил благодарность за проявленную отвагу, силу духа и героизм, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Аспек Джумашев родился в 1924 году в селе Кызыл-Берлик Аламединского района Чуйской области. Он был призван в армию в 1942 году. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.