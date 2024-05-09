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Общество

Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева

Глава кабмина Акылбек Жапаров навестил ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева.

От имени главы государства он вручил ветерану 100 тысяч сомов, выделенные из фонда президента.

Акылбек Жапаров поздравил ветерана с Днем Победы, выразил благодарность за проявленную отвагу, силу духа и героизм, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Аспек Джумашев родился в 1924 году в селе Кызыл-Берлик Аламединского района Чуйской области. Он был призван в армию в 1942 году. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293580/
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