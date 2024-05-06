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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Около 900 миллионов сомов сэкономили при укрупнении айыльных аймаков и городов

Около 900 миллионов сомов сэкономили в процессе укрупнения айыльных аймаков и городов, которое проводят в рамках административно-территориальной реформы. Об этом на презентации исследования «Практика развития управления на местном уровне в Кыргызской Республике: Что изменилось с сентября 2023 года по январь 2024-го» заявил начальник управления политики развития регионов Министерства экономики и коммерции Искандербек Маматов.

По его словам, 900 миллионов сэкономили за счет статьи «Заработная плата» в результате сокращения численности муниципальных служащих.

При этом сэкономленные средства не будут урезать, и они не останутся в Минфине. Их, как и прежде, будут направлять в местные бюджеты (если айыльный аймак дотационный) на развитие айыльных аймаков и городов.

Напомним, 20 октября 2021-го принят Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», положивший начало изменениям в институте местного самоуправления КР. Через год вышел Указ президента «Об административно-территориальной реформе на уровне айыльных аймаков Тюпского района Иссык-Кульской области в пилотном режиме» от 28 декабря 2022-го. В декабре 2023 года вышел Указ о проведении административно-территориальной реформы на территории всей страны.

На сегодня в процессе АТР количество айыльных аймаков сократили с 452 до 235.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293257/
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