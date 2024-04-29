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Общество

К 2050 году дефицит воды в ЦА вырастет на 30 процентов — глава Совбеза

К 2050 году дефицит воды в странах Центральной Азии вырастет на 25-30 процентов, в том числе в связи с тем, что население региона увеличится до 90 миллионов человек. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка на международной конференции «Дефицит гидроресурсов в ЦА: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях» сообщил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов.

При этом потребность в поливной воде может возрасти уже к  2030 году, то есть в ближайшие 5-6 лет. Это негативно отразится на экономических показателях и уровне доходах граждан. 

Марат Иманкулов

По его словам, уже сейчас, по данным ООН, страны Центральной Азии ежегодно теряют до $2 миллиардов из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292928/
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