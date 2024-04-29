АБР профинансирует строительство очистных сооружений в Чолпон-Ате

Азиатский банк развития (АБР) выделяет $56 миллионов на строительство канализации и очистных сооружений в Чолпон-Ате. Об этом сообщает Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР.

По его данным, подписан соответствующий протокол.

Отмечается, что $31 миллион — это грантовые средства, а $25 миллионов — кредит. Согласно условиям АБР, кредит предоставляется на 32 года с восьмилетним льготным периодом.

В Чолпон-Ате будут построены канализационная очистная станция производительностью 14,2 тысячи кубометров в сутки, 18 канализационных насосных станций, 45,4 километра самотечной и напорной канализационной магистрали и 108,8 километра внутриквартальных канализационных сетей (в том числе в селах Бостери, Бактуу-Долоноту и Кара-Ой). Все санатории, пансионаты, курорты и гостевые дома, расположенные на территории этих населенных пунктов, смогут подключиться к центральной канализационной системе.

По сведениям ведомства, также будут построены краеведческо-исторический музей в Чолпон-Ате, туристические информационные центры, велосипедные полосы и пешеходные дорожки вокруг озера (променад), специальные парковки для автомобилей, три общественных парка, улучшена инфраструктура местоположения петроглифов на севере города.