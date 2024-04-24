Заявления на регистрацию брака, рождения ребенка можно подавать онлайн

Подавать заявления на регистрацию рождения ребенка, брака, перемены ФИО, расторжение брака и смерти можно подавать онлайн. Соответствующие поправки в Закон «Об актах состояния» во втором чтении приняты Жогорку Кенешем.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что с октября 2022 года пилотный проект по подаче электронных заявлений на государственную регистрацию рождения и смерти через портал электронных услуг действует в Бишкеке и Аламединском районе Чуйской области.

В документе указывается, что за год с начала запуска пилотного проекта через портал электронных услуг зарегистрировано рождение 78 детей. Из них 29 свидетельств о рождении доставлено гражданам на дом.

Отметим, заявления на госпортале электронных услуг можно подать только на территории Кыргызстана. Загранучреждения не будут рассматривать заявления.