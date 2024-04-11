Живущим около хвостохранилищ не выдают компенсации. Кабмин объяснил почему

На заседании Жогорку Кенеша заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева, отвечая на вопрос депутата Чынгыза Ажибаева, пояснила, что живущим возле хвостохранилищ не выплачивают компенсации, потому что уровень радиации в них не превышает нормы.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамамт Мамбетов рассказал, что все хвостохранилища в Кыргызстане огорожены и отмечены соответствующими табличками, но, несмотря на это, бывают случаи выпаса скота на территории хвостохранилищ.

А заместитель министра природных ресурсов, экологии технического надзора Асель Раимкулова проинформировала депутатов, что из 92 хвостохранилищ в Кыргызстане 60 находятся в ведении МЧС, 2 — Кыргызгеологии и 28 используется частными лицами, 2 из которых радиоактивные.