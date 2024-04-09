Изменение автобусных маршрутов, ограничение движения. Новости в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Новые схемы движения автобусов
С 9 апреля частично изменены схемы движения автобусных маршрутов № 56, 55 и 226. Автобус № 56 будет курсировать по улице Кожобергенова до села Чон-Арык. Автобус № 55 — по улицам Ахунбаева, Чортекова, Муромской, Селекционной до ТЭЦ-2. Также восстановлена прежняя схема движения автобуса № 226. Он будет курсировать по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Медерова.
Ограничение движение
10 апреля на время Айт намаза будет введено временно ограничено движение по улице Жумабека от улицы Абдрахманова до улицы Суюмбаева.
Безопасность верующих будут обеспечивать 2 тысячи 500 милиционеров.
590 тонн мусора
590 тонн мусора вывезли с 73 улиц столицы после субботника.
В мэрии напомнили, что в Бишкеке с 11 марта по 11 мая объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы.
Новая дорога
В столице началось строительство улицы Кара-Дарьинской. Она будет построена вдоль берега реки Аламедин. Длина дороги составит 1,4 километра, а ширина — 9 метров. С обеих сторон предусмотрена ирригационная система и пешеходная дорожка. Она будет введена в эксплуатацию в 2024 году и будет альтернативой улицам 7 Апреля, Абдрахманова и проспекту Айтматова.
По проекту улица будет соединена с одной стороны с улицей Медерова, а далее с Шукурова через мост, который сейчас строится. С другой она будет выведена на улицу Толстого через железную дорогу и соединена с улицей Суюмбаева.
Где останавливаться автобусам
В муниципальном предприятии «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» напомнили, что автобусы должны останавливаться только на остановочных комплексах. В противном случае водители будут оштрафованы на 1 тысячу сомов.
В мэрии отметили, что при необходимости остановочного пункта рассмотрит его установку и напомнили, что, согласно постановлению Бишкекского городского кенеша от 13 октября 2011 года № 264 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Бишкек», остановочные пункты городских маршрутов должны располагаться друг от друга на расстоянии для обычного маршрута 400-600 метров, для скоростного и экспрессного маршрута 1 тысячи 500 – 2 тысячи метров.
Добавим, что после прибытия новых автобусов их пустили по улицам, где ранее они не курсировали и остановочных пунктов нет: Медерова, 7 Апреля, Боконбаева и другие. На некоторых улицах оговоренные в правилах нормативы не соблюдены.