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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 апреля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День увеличился до 12 часов 59 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.38. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Рустам Джокоев

Родился 6 апреля 1987 года. Врио директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, директор государственного учреждения «Унаа».

Памятные даты

День физкультурника и профессиональных работников физической культуры и спорта Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета. Сборная Кыргызстана на Олимпиаде-2018

В этот день праздник отмечается с 2014 года.

24 июня 1927-го состоялся первый всекыргызский праздник физической культуры. Проведены спортивные соревнования по легкой атлетике, стрельбе, футболу и баскетболу. Спортсменов, получивших звание чемпиона, отправили на зональные соревнования в Оренбург.

В июле 1936 года в Киргизской ССР образован Республиканский комитет по делам физической культуры. В 1991-м образован Национальный олимпийский комитет Кыргызской Республики.

Сегодня же празднуется Международный день спорта на благо развития и мира.

Опубликован рассказ Чингиза Айтматова «Газетчик Дзюйо»

из интернета
Фото из интернета

В 1952 году в газете «Комсомолец Киргизии» вышел первый написанный на русском языке рассказ «Газетчик Дзюйо» Чингиза Айтматова. С этого начался творческий путь великого писателя.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев

Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944-го на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана. Именем Таранчиева названа улица в селе Беш-Кунгей. В 2015 году к 70-летию Победы выпущена почтовая марка, посвященная Исмаилбеку Таранчиеву. Самолету Су-25 российской авиабазы «Кант» присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Умер государственный деятель Шабдан Баатыр

из интернета
Фото из интернета. Шабдан Баатыр

В 1912 году в возрасте 72 лет в Токмакском уезде умер кыргызский государственный и военный деятель, манап Шабдан баатыр (Шабдан Джантаев).

Шабдан Джантаев родился 29 октября 1839-го в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района Киргизии в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862-го он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (город Туркестан), а народ стал называть его Шабдан баатыр. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

из интернета
Фото из интернета. Памятник Шабдан Баатыру в Бишкеке

В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву, а также его именем названа улица.

Умер оператор Константин Орозалиев

Родился 7 января 1943 года во Фрунзе. Оператор, режиссер.

Работал ассистентом оператора в картине Ларисы Шепитько «Зной» (1963). Оператор-постановщик фильмов «Чингиз Айтматов» (документальный, 1968), «Очкарик» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Провинциальный роман» (1981) и других. Режиссер документальных лент «Чингиз Айтматов» (1978, полный метраж, совместно с Виленским), «Признание» (1977, совместно с Виленским), «Айланпа. Мир на кругах своих» (1989, полнометражный, совместно с Виленским) и других.

В 1986-м удостоен Государственной премии СССР в области литературы и искусства за съемки документального фильма «Неру» (производство «Центрнаучфильм», СССР совместно с Индией).

Умер 6 апреля 2013 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290877/
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