CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими

Комитет по защите журналистов (CPJ) призывает отменить решение суда от 27 октября в Кыргызстане, признающее публикации изданий Temirov Live и Kloop «экстремистскими». В этом решении деятельность основателя Temirov Live Болота Темирова, а также основателя Kloop Рината Тухватшина признана «экстремистской».

«Признание Кыргызстаном удостоенных международных наград расследовательских изданий Kloop и Temirov Live, а также деятельности их основателей Болота Темирова и Рината Тухватшина «экстремистскими» — это шокирующая и отчаянная попытка заглушить антикоррупционные расследования, направленные против высших эшелонов власти. Это беспрецедентное решение показывает, насколько далеко Кыргызстан отошел от своего прежнего статуса безопасной гавани для свободы слова», — заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Постановление суда запрещает этим СМИ, а также дочернему проекту Temirov Live — «Айт Айт десе» — публиковать материалы в интернете и распространять материалы.

Как Ринат Тухватшин сообщил CPJ, это первый случай, когда Кыргызстан объявляет новостные агентства «экстремистскими», и пока неясно, как власти будут применять этот закон, но теперь распространение и лайки публикаций этих изданий могут рассматриваться как поддержка экстремистских организаций и распространение экстремистского контента.

Напомним, 27 октября Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, Kloop Media и «Айт Айт десе».