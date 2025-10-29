11:13
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими

Комитет по защите журналистов (CPJ) призывает отменить решение суда от 27 октября в Кыргызстане, признающее публикации изданий Temirov Live и Kloop «экстремистскими». В этом решении деятельность основателя Temirov Live Болота Темирова, а также основателя Kloop Рината Тухватшина признана «экстремистской».

«Признание Кыргызстаном удостоенных международных наград расследовательских изданий Kloop и Temirov Live, а также деятельности их основателей Болота Темирова и Рината Тухватшина «экстремистскими» — это шокирующая и отчаянная попытка заглушить антикоррупционные расследования, направленные против высших эшелонов власти. Это беспрецедентное решение показывает, насколько далеко Кыргызстан отошел от своего прежнего статуса безопасной гавани для свободы слова», — заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Постановление суда запрещает этим СМИ, а также дочернему проекту Temirov Live — «Айт Айт десе» — публиковать материалы в интернете и распространять материалы.

Как Ринат Тухватшин сообщил CPJ, это первый случай, когда Кыргызстан объявляет новостные агентства «экстремистскими», и пока неясно, как власти будут применять этот закон, но теперь распространение и лайки публикаций этих изданий могут рассматриваться как поддержка экстремистских организаций и распространение экстремистского контента.

Напомним, 27 октября Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, Kloop Media и «Айт Айт десе».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348928/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Temirov Live and Kloop Media declared extremist in Kyrgyzstan
Kloop case: Defense lawyers appeal conviction
UN concerned about convictions of Rita Karasartova and Kloop Media employees
Kloop case: Two former camera operators sentenced to five years in prison
Kloop case: Defendants retract their confessions
CPJ names winners of International Press Freedom Awards 2025
CPJ назвал лауреатов Международной премии за свободу прессы
Kloop case: Separate proceedings initiated against co-founder
Kloop case: Former employees plead guilty in court
Investigation into Kloop case completed, case sent to court
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
29 октября, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 октя...
10:54
Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией $4 триллиона
10:45
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
10:33
В Кыргызстане перенесли сроки проведения сельскохозяйственной переписи
10:30
CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими