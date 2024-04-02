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Общество

Вода и зеленая энергетика должны объединить Центральную Азию — Акылбек Жапаров

К 2050 году население в Центральной Азии увеличится на 27 процентов. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на агрофоруме, посвященном созданию устойчивого агропромышленного сектора в Кыргызстане.

Он отметил, что, по расчетам специалистов, к 2050-му увеличится и спрос на продовольствие на 35 процентов, потребление питьевой воды — на 50 процентов.

«Для раскрытия потенциала региона важно преодоление и других вызовов, таких как отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость, низкий уровень доступа к финансовым инструментам, влияние климатических изменений. При этом вода является главной артерией жизни в странах Центральноазиатского региона. Вода и зеленая энергетика могут и должны стать объединяющими факторами в Центральной Азии для обеспечения устойчивого развития всех государств региона», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290542/
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