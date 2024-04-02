Год назад двух львят подкинули в зоопарк в Караколе. Что с ними стало

Год назад двух львят неизвестные привязали к калитке зоопарка ОФ «Бугу-Эне» в Караколе. Об этом напомнили в фонде и рассказали, что стало с хищниками.

У львят были куча недугов из-за неправильного содержания и кормления, нарушение обмена веществ со всеми вытекающими проблемами.

«Скорее всего, их кормили вместе, и Томас съедал больше, чем Аля. У Али развился алиментарный гиперпаратиреоз — усиленная работа паращитовидных желез, приводящая к вымыванию кальция из костей в пользу крови и возникающая из-за нехватки кальция. Она передвигалась с трудом ползком. Томас, пока было достаточно своего питания и Алиной порции, рос более или менее, но и он уже с трудом поднимался на задние лапы, больше волочил их», — напомнили в фонде.

Аля живет в реабилитационном центре. Томас, когда окреп и восстановился, улетел в один из зоопарков Армении.

«Там у него прекрасные условия, большой просторный вольер, есть подружка-львица. Томас растет настоящим красавцем, отлично себя чувствует и радуется жизни», — добавили в ОФ «Бугу-Эне».