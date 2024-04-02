Год назад двух львят подкинули в зоопарк в Караколе. Что с ними стало

Год назад двух львят неизвестные привязали к калитке зоопарка ОФ «Бугу-Эне» в Караколе. Об этом напомнили в фонде и рассказали, что стало с хищниками.
У львят были куча недугов из-за неправильного содержания и кормления, нарушение обмена веществ со всеми вытекающими проблемами.
«Скорее всего, их кормили вместе, и Томас съедал больше, чем Аля. У Али развился алиментарный гиперпаратиреоз — усиленная работа паращитовидных желез, приводящая к вымыванию кальция из костей в пользу крови и возникающая из-за нехватки кальция. Она передвигалась с трудом ползком. Томас, пока было достаточно своего питания и Алиной порции, рос более или менее, но и он уже с трудом поднимался на задние лапы, больше волочил их», — напомнили в фонде.
Аля живет в реабилитационном центре. Томас, когда окреп и восстановился, улетел в один из зоопарков Армении.
«Там у него прекрасные условия, большой просторный вольер, есть подружка-львица. Томас растет настоящим красавцем, отлично себя чувствует и радуется жизни», — добавили в ОФ «Бугу-Эне».
Желающие помочь в спасении диких животных могут перечислить средства по следующим реквизитам:
- 4169 5853 5200 6620 — карта VISA (Optima Bank);
- 4177 4901 5849 5939 — карта VISA (банк «Кыргызстан»);
- 2202 2069 4940 5034 или
+79091681171 — Сбербанк;
- +996553634238 — электронный кошелек MBank (банк «Кыргызстан»);
- +996553634238 — электронный кошелек «ЭЛСОМ» (KIСB);
- расчетный счет в Optima Bank/«Оптима Банк» — 1091820239920161 (multicurrency), BIC/БИК: 109018, SWIFT: ENEJKG22, получатель: общественный фонд «Бугу-Эне» (BUGU-ENYE Foundation);⠀
- Demir Kyrgyz International Bank/«Демир Банк»: 1180000087152686 — KGS, 1180000087152787 — USD, 1180000087152888 — EUR, BIC/БИК: 118005 (Head Saltanat Seitova);
- е-mail: saltanatseitova.buguenye@gmail.com;⠀
- +996553634238 (WhatsApp).