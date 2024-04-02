12:09
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Общество

Год назад двух львят подкинули в зоопарк в Караколе. Что с ними стало

Год назад двух львят неизвестные привязали к калитке зоопарка ОФ «Бугу-Эне» в Караколе. Об этом напомнили в фонде и рассказали, что стало с хищниками.

У львят были куча недугов из-за неправильного содержания и кормления, нарушение обмена веществ со всеми вытекающими проблемами.

«Скорее всего, их кормили вместе, и Томас съедал больше, чем Аля. У Али развился алиментарный гиперпаратиреоз — усиленная работа паращитовидных желез, приводящая к вымыванию кальция из костей в пользу крови и возникающая из-за нехватки кальция. Она передвигалась с трудом ползком. Томас, пока было достаточно своего питания и Алиной порции, рос более или менее, но и он уже с трудом поднимался на задние лапы, больше волочил их», — напомнили в фонде.

Аля живет в реабилитационном центре. Томас, когда окреп и восстановился, улетел в один из зоопарков Армении.

«Там у него прекрасные условия, большой просторный вольер, есть подружка-львица. Томас растет настоящим красавцем, отлично себя чувствует и радуется жизни», — добавили в ОФ «Бугу-Эне».

Желающие помочь в спасении диких животных могут перечислить средства по следующим реквизитам:

  • 4169 5853 5200 6620 — карта VISA (Optima Bank);
  • 4177 4901 5849 5939 — карта VISA (банк «Кыргызстан»);
  • 2202 2069 4940 5034 или +79091681171 — Сбербанк;
  • +996553634238 — электронный кошелек MBank (банк «Кыргызстан»);
  • +996553634238 — электронный кошелек «ЭЛСОМ» (KIСB);
  • расчетный счет в Optima Bank/«Оптима Банк» — 1091820239920161 (multicurrency), BIC/БИК: 109018, SWIFT: ENEJKG22, получатель: общественный фонд «Бугу-Эне» (BUGU-ENYE Foundation);⠀
  • Demir Kyrgyz International Bank/«Демир Банк»: 1180000087152686 — KGS, 1180000087152787 — USD, 1180000087152888 — EUR, BIC/БИК: 118005 (Head Saltanat Seitova);
  • е-mail: saltanatseitova.buguenye@gmail.com;⠀
  • +996553634238 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290495/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Степного орла с раненой лапой решили спасти: он будет жить в центре «Бугу-Эне»
В Ананьево житель обнаружил в саду филина. Выяснилось, что в него стреляли
Медведицу Майю из цирка после реабилитации перевели в зоопарк в Караколе
Двух львят подкинули в зоопарк в Караколе
Две хищные птицы проходят лечение в Центре реабилитации «Бугу-Эне»
Улукбек Марипов ознакомился с состоянием зоопарка «Бугу Эне» в Караколе
Умерла заболевшая пневмонией рысь из Каракольского зоопарка
Исхудавший и обессиленный. В «Бугу-Эне» рассказали о краснокнижном пеликане
В Таласе жители возле кошары нашли пеликана. Его передадут фонду «Бугу-Эне»
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Апрель-2024. Что важного произойдет и&nbsp;как изменится жизнь кыргызстанцев Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Фильм из&nbsp;Кыргызстана возглавил кассовые сборы в&nbsp;Казахстане&nbsp;&mdash; более $1&nbsp;миллиона Фильм из Кыргызстана возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
12:07
Замминистра энергетики: В Кыргызстане зарегистрировано около 25 майнинг-компаний Замминистра энергетики: В Кыргызстане зарегистрировано...
12:02
Без лицензий могут остаться 86 нотариусов в 2024-2025 годах — Минюст
12:00
Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но расслабляться рано
11:42
Год назад двух львят подкинули в зоопарк в Караколе. Что с ними стало
11:38
Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет