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Общество

Степного орла с раненой лапой решили спасти: он будет жить в центре «Бугу-Эне»

Степного орла принесли на усыпление в одну из ветеринарных клиник, врачи пожалели птицу и обратились в фонд «Бугу-Эне». Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Из-за туго стянутой веревки на лапе нарушилось кровообращение и лапа стала отмирать — она больше не функционирует. Пока будем наблюдать за лапкой, и, если в ближайшее время она не отпадет сама, ее придется удалить», — сообщили в фонде.

Во время адаптации птица находится в отдельном вольере, но совсем скоро переедет к такому же степному орлу по имени Степа. «Уверены, птицы подружатся и вдвоем им будет гораздо веселее», — добавили в «Бугу-Эне».

Отметим, ранее в фонде призывали неравнодушных соотечественников взять одного из питомцев зоопарка под опеку. Стоимость опеки рассчитывается из ежедневного рациона питания каждого животного.

Также помочь можно, перечислив средства по следующим реквизитам:

  • 4169 5853 5200 6620 — карта VISA (Optima Bank);
  • 4177 4901 5849 5939 — карта VISA (банк «Кыргызстан»);
  • 2202 2069 4940 5034 или +79091681171 — Сбербанк;
  • +996553634238 — электронный кошелек MBank (банк «Кыргызстан»);
  • +996553634238 — электронный кошелек «ЭЛСОМ» (KIСB);
  • расчетный счет в Optima Bank/«Оптима Банк» — 1091820239920161 (multicurrency), BIC/БИК: 109018, SWIFT: ENEJKG22, получатель: общественный фонд «Бугу-Эне» (BUGU-ENYE Foundation);⠀
  • Demir Kyrgyz International Bank/«Демир Банк»: 1180000087152686 — KGS, 1180000087152787 — USD, 1180000087152888 — EUR, BIC/БИК: 118005 (Head Saltanat Seitova);
  • е-mail: saltanatseitova.buguenye@gmail.com;⠀
  • +996553634238 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286583/
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