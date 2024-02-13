Степного орла с раненой лапой решили спасти: он будет жить в центре «Бугу-Эне»

Степного орла принесли на усыпление в одну из ветеринарных клиник, врачи пожалели птицу и обратились в фонд «Бугу-Эне». Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Из-за туго стянутой веревки на лапе нарушилось кровообращение и лапа стала отмирать — она больше не функционирует. Пока будем наблюдать за лапкой, и, если в ближайшее время она не отпадет сама, ее придется удалить», — сообщили в фонде.

Во время адаптации птица находится в отдельном вольере, но совсем скоро переедет к такому же степному орлу по имени Степа. «Уверены, птицы подружатся и вдвоем им будет гораздо веселее», — добавили в «Бугу-Эне».

Отметим, ранее в фонде призывали неравнодушных соотечественников взять одного из питомцев зоопарка под опеку. Стоимость опеки рассчитывается из ежедневного рациона питания каждого животного.

Также помочь можно, перечислив средства по следующим реквизитам: