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Власть

Улукбек Марипов ознакомился с состоянием зоопарка «Бугу Эне» в Караколе

Фото пресс-службы кабмина. Улукбек Марипов посетил зоопарк в Караколе

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил зоопарк «Бугу Эне» в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В зоопарке имеется более 30 видов животных и птиц. Глава кабмина отметил, что это уникальный зоопарк, которому необходимо оказывать поддержку и содействие. Он передал руководству зоопарка 50 тысяч сомов из своего резервного фонда.

В ходе посещения презентован проект генерального плана современного зоопарка. Улукбек Марипов поручил местным органам власти оказывать всяческое содействие зоопарку, Министерству чрезвычайных ситуаций — оказать помощь в восстановительных работах после недавних подтоплений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203389/
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