Исхудавший и обессиленный. В «Бугу-Эне» рассказали о краснокнижном пеликане

Найденный в Таласской области птенец краснокнижного розового пеликана еще очень мал, ослаблен. Об этом 24.kg рассказала глава ОФ «Бугу-Эне» Салтанат Сеитова, в реабилитационный центр которого передали птицу.

По ее словам, скорее всего, это поздний птенец этого года. «Он очень маленький, еще на крыло не встал, худенький, очень легкий, слабый. Надеюсь, что выходим», — отметила Салтанат Сеитова.

Читайте по теме В Таласе жители возле кошары нашли пеликана. Его передадут фонду «Бугу-Эне»

Она добавила, что пока птенец будет находиться в реабилитационном центре в Бишкеке. «Здесь у нас есть большой курятник, высокий. Он в нем сможет летать, тренироваться. Затем посмотрим на его состояние: если все будет нормально, выпустим на волю. Но пеликаны, особенно розовые, как правило, сильно привыкают к человеку. Если не получится, надо будет строить теплый вольер в зоопарке», — подчеркнула глава фонда.

Она заметила, что после получения информации о находке связалась с Алматинским зоопарком. «Во время обсуждения коллеги сказали, что им тоже недавно из Тараза привезли найденного розового пеликана. А он находится не очень далеко от Таласа. Пеликаны не живут у нас, они изредка пролетают мимо», — пояснила Салтанат Сеитова.