В Ананьево житель обнаружил в саду филина. Выяснилось, что в него стреляли

Житель села Ананьево Иссык-Кульской области обнаружил у себя в саду филина, который не мог улететь. Птицу забрал фотограф Иван Турковский и передал общественному фонду «Бугу-Эне».

Во время рентгена у ветеринара выяснилось, что у филина множественные повреждения левого крыла: огнестрельные ранения, застрявшая дробь, перелом, подвывих суставов, а также грибковое поражение легких.

«Дробь извлекли, лечение назначили. Филя — так теперь его зовут, пока будет жить в небольшом вольере, чтобы исключить травматизацию крыла и дать ему покой», — рассказали в фонде.

Отметим, ранее в фонде призывали неравнодушных соотечественников взять одного из питомцев зоопарка под опеку. Стоимость опеки рассчитывается из ежедневного рациона питания каждого животного.

Также помочь можно, перечислив средства по следующим реквизитам: