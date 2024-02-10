В Ананьево житель обнаружил в саду филина. Выяснилось, что в него стреляли

Житель села Ананьево Иссык-Кульской области обнаружил у себя в саду филина, который не мог улететь. Птицу забрал фотограф Иван Турковский и передал общественному фонду «Бугу-Эне».
Во время рентгена у ветеринара выяснилось, что у филина множественные повреждения левого крыла: огнестрельные ранения, застрявшая дробь, перелом, подвывих суставов, а также грибковое поражение легких.
«Дробь извлекли, лечение назначили. Филя — так теперь его зовут, пока будет жить в небольшом вольере, чтобы исключить травматизацию крыла и дать ему покой», — рассказали в фонде.
Отметим, ранее в фонде призывали неравнодушных соотечественников взять одного из питомцев зоопарка под опеку. Стоимость опеки рассчитывается из ежедневного рациона питания каждого животного.
Также помочь можно, перечислив средства по следующим реквизитам:
- 4169 5853 5200 6620 — карта VISA (Optima Bank);
- 4177 4901 5849 5939 — карта VISA (банк «Кыргызстан»);
- 2202 2069 4940 5034 или +79091681171 — Сбербанк;
- +996553634238 — электронный кошелек MBank (банк «Кыргызстан»);
- +996553634238 — электронный кошелек «ЭЛСОМ» (KIСB);
- расчетный счет в Optima Bank/«Оптима Банк» — 1091820239920161 (multicurrency), BIC/БИК: 109018, SWIFT: ENEJKG22, получатель: общественный фонд «Бугу-Эне» (BUGU-ENYE Foundation);⠀
- Demir Kyrgyz International Bank/«Демир Банк»: 1180000087152686 — KGS, 1180000087152787 — USD, 1180000087152888 — EUR, BIC/БИК: 118005 (Head Saltanat Seitova);
- е-mail: saltanatseitova.buguenye@gmail.com;⠀
- +996553634238 (WhatsApp).