Очередной пакет вооружения на миллиарды долларов получит Израиль от США

Администрация Джо Байдена одобрила передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.
По их данным, новый пакет вооружения включает более 1,8 тысячи авиабомб MK84 и 500 бомб MK82.
The Washington Post пишет, что Израиль ранее применял бомбы MK84 в секторе Газа, их использование привело к «массовым жертвам».
Издание со ссылкой на официальных лиц США напоминает, что на прошлой неделе Госдепартамент США санкционировал передачу 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около $2,5 миллиарда.
Газета подчеркивает: некоторые демократы считают, что власти США должны воздержаться от поставок оружия Израилю, так как он не дает обещаний уменьшить число жертв среди гражданского населения при наступлении на Рафах и ослабить ограничения на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает подготовку к проведению масштабной наземной операции в Рафахе. По его мнению, «только при продолжении оказываемого нами военного давления мы сможем вернуть заложников».
США предупреждали Израиль, что в случае наземной операции в Рафахе ему грозят изоляция на международной арене и ухудшение связей с партнерами.
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Израиль 7 октября прошлого года подвергся массовой ракетной атаке из сектора Газа. После боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 220 заложников.
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В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек — гражданских, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС и объявила о полной блокаде сектора Газа — прекращена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября 2023-го началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв в секторе Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.
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Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боев в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.