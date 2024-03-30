Очередной пакет вооружения на миллиарды долларов получит Израиль от США

Администрация Джо Байдена одобрила передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, новый пакет вооружения включает более 1,8 тысячи авиабомб MK84 и 500 бомб MK82.

The Washington Post пишет, что Израиль ранее применял бомбы MK84 в секторе Газа, их использование привело к «массовым жертвам».

Издание со ссылкой на официальных лиц США напоминает, что на прошлой неделе Госдепартамент США санкционировал передачу 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму около $2,5 миллиарда.

Газета подчеркивает: некоторые демократы считают, что власти США должны воздержаться от поставок оружия Израилю, так как он не дает обещаний уменьшить число жертв среди гражданского населения при наступлении на Рафах и ослабить ограничения на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает подготовку к проведению масштабной наземной операции в Рафахе. По его мнению, «только при продолжении оказываемого нами военного давления мы сможем вернуть заложников».

США предупреждали Израиль, что в случае наземной операции в Рафахе ему грозят изоляция на международной арене и ухудшение связей с партнерами.