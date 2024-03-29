Строительство мусоросжигательного завода и капремонт дорог. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Мусоросжигательный завод
В столице начали строить завод, где при сжигании мусора будет вырабатываться электричество. Он будет утилизировать около 850 тонн отходов в день. Также будут построены системы очистки, жилые помещения, спортивные объекты. Сдать завод в эксплуатацию планируют в ноябре 2025 года.
Напомним, в ноябре 2023-го мэр города Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту по производству электроэнергии на основе сжигания отходов.
Реконструкция дорог
Муниципалитет планирует провести капитальный ремонт дорог на следующих улицах:
- проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
- Абдрахманова/Байтика Баатыра от проспекта Жибек Жолу до улицы Масалиева;
- Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Жукеева-Пудовкина;
- Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
- Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;
- проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо с расширением дороги.
Кроме того, будут построены три моста и пробьют три новые трассы через железную дорогу.
Штрафы за сжигание мусора
С 25 по 28 марта муниципальная инспекция мэрии Бишкека выявила четыре случая сжигания мусора. Нарушителей оштрафовали. В муниципалитете напомнили, что, согласно Кодексу о правонарушениях, штраф для физических лиц составляет 7 тысяч 500 сомов, для юридических — 23 тысячи.
Ключи от квартир детям-сиротам
Мэр столицы Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной категории «дети-сироты».
В муниципалитете напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Жилищного кодекса вне очереди дома предоставляются следующим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства) через местные государственные администрации.