Строительство мусоросжигательного завода и капремонт дорог. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Мусоросжигательный завод

В столице начали строить завод, где при сжигании мусора будет вырабатываться электричество. Он будет утилизировать около 850 тонн отходов в день. Также будут построены системы очистки, жилые помещения, спортивные объекты. Сдать завод в эксплуатацию планируют в ноябре 2025 года.

Фото пресс-службы мэрии . На месте строительства заложили капсулу

Напомним, в ноябре 2023-го мэр города Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту по производству электроэнергии на основе сжигания отходов.