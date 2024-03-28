ЧС в Бишкеке, нападение на контролера, отключение воды. Новости столицы

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

В Бишкеке введен режим ЧС

Мэр Айбек Джунушалиев объявил режим ЧС в столице. Глава столицы подписал распоряжение об объявлении режима чрезвычайной ситуации в соответствии с постановлением «Об утверждении классификаций чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в КР», согласно которому при порыве ветра выше 25 метров в секунду объявляется режим ЧС. В Бишкеке его сила достигла 26 метров в секунду.

Организованы мобильные группы из числа сотрудников районных администраций, муниципальной инспекции и коммунальных служб с целью обследования территорий и выявления последствий, а также потенциально опасных участков — свисающих фрагментов крыш, кондиционеров, крупных веток и другие. Все городские службы перешли на усиленный режим.

В Бишкеке порывы сильного ветра подняли с земли пыль, снесли несколько крыш, повалили деревья. Из-за обрывов линий временно приостановлено движение всех троллейбусов за исключением маршрутов № 11 и 10. В некоторых районах отключился свет.