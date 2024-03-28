ЧС в Бишкеке, нападение на контролера, отключение воды. Новости столицы

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
В Бишкеке введен режим ЧС
Мэр Айбек Джунушалиев объявил режим ЧС в столице. Глава столицы подписал распоряжение об объявлении режима чрезвычайной ситуации в соответствии с постановлением «Об утверждении классификаций чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в КР», согласно которому при порыве ветра выше 25 метров в секунду объявляется режим ЧС. В Бишкеке его сила достигла 26 метров в секунду.
Организованы мобильные группы из числа сотрудников районных администраций, муниципальной инспекции и коммунальных служб с целью обследования территорий и выявления последствий, а также потенциально опасных участков — свисающих фрагментов крыш, кондиционеров, крупных веток и другие. Все городские службы перешли на усиленный режим.
В Бишкеке порывы сильного ветра подняли с земли пыль, снесли несколько крыш, повалили деревья. Из-за обрывов линий временно приостановлено движение всех троллейбусов за исключением маршрутов № 11 и 10. В некоторых районах отключился свет.
Нападение на контролера в автобусе
Утром в автобусе № 169 один из пассажиров начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес контролера. Пассажир отказался предоставить информацию об оплате за проезд. Потом несколько раз ударил контролера в лицо и скрылся. Правоохранительные органы его уже ищут.
Без горячей воды
С 29 марта по 1 апреля дома в частном секторе, имеющие централизованное теплоснабжение, отключат от горячего водоснабжения для испытаний теплосетей.
Этажные многоквартирные жилые дома отключать не будут.
По всем возникшим вопросам абоненты Бишкектеплосети могут обращаться по следующим номерам: 1980, 0312611169, 0557611166, 0701611166.
Номера технических служб: 0312365719, 0312300767, 0312510622, 0312217406.
На новой остановке поработали вандалы
На новой остановке, расположенной на пересечении проспектов Чуй и Манаса, взломали дверь павильона и разбили стекло.
В мэрии отметили, что об этом инциденте будет сообщено в правоохранительные органы. В настоящее время выясняются обстоятельства.
Ранее неизвестные лица взломали дверь и украли телевизор на остановочном комплексе, расположенном на пересечении проспекта Ч.Айтматова и улицы Ахунбаева.