Кемпир-абадское дело. Глава Верховного суда объяснил затягивание процесса

В затягивании процесса виноваты сами задержанные. Такое мнение высказал председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков в интервью агентству «Кабар».



Он сказал, что есть информация о проводимых акциях в селах, и отметил, что причиной задержек судебных разбирательств являются, прежде всего, сами заключенные.

«Мы заинтересованы в том, чтобы дело прошло через районную инстанцию. У нас нет намерения затягивать дело и держать их под стражей. Расследование длилось несколько месяцев. Уголовное дело объемное — 60 томов», — сказал он.

Замирбек Базарбеков добавил, что когда дело начали рассматривать в суде, на заседание как-то не явился адвокат одного из заключенных, на следующий день один из заключенных заболевает или умышленно не присылает своего адвоката, или в суде устраивают шоу, говоря: «Заимейте потомство у таких героев, как мы».

«Поэтому в затягивании процесса виноваты, прежде всего, сами задержанные. Законом предусмотрены специальные процессуальные нормы. По их требованиям суды вынуждены перенести заседание. По требованию подсудимых и их адвокатов судебный процесс откладывался 20 раз, это официальный факт. Например, если адвокат одного из них заболеет, судья будет рассматривать дело, а остальные на это никогда не согласятся. Нам непонятно, почему они так тянут. В суде оно рассматривается уже восемь месяцев», — сказал он.

22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.