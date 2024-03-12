Налоговая служба напоминает: страховой полис можно получить онлайн

Налоговая служба напоминает, что налогоплательщики могут приобрести электронный страховой полис через свой «личный кабинет» в онлайн-режиме.

Индивидуальные предприниматели и физические лица могут воспользоваться этим сервисом онлайн на сайте Salyk.kg или cabinet.salyk.kg, не посещая налоговый орган.

Чтобы приобрести электронный страховой полис, налогоплательщику необходимо войти в «личный кабинет» на сайте Salyk.kg или cabinet.salyk.kg. Затем, перейдя в раздел «Модули»/«Электронные сервисы», нужно выбрать раздел «Электронный патент», где находится сервис «Полис».

«При уплате за электронный страховой полис через банки, терминалы или мобильные кошельки необходимо ввести специальный код оплаты, сгенерированный системой epatent.salyk.kg», — подчеркнули в ведомстве.