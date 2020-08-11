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Экономика

В Кыргызстане объединили формы патента и страхового полиса

В Кыргызстане объединили формы патента и страхового полиса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой инспекции.

По ее данным, ведомство усовершенствовало электронный сервис «Э-патент», на котором приобрести патент и страховой полис можно одним документом. Оплату при этом можно произвести безналичным методом с помощью различных электронных кошельков, терминалов или онлайн-банкинга.

Проверку объединенной формы можно произвести посредством сканирования специального QR-кода.

Ранее предприниматели были вынуждены тратить время сначала на приобретение патента и отдельно — страхового полиса.

«С 2018 года налогоплательщики получили возможность приобретать патент онлайн, не приходя в налоговый орган, однако до настоящего времени отсутствовала возможность удаленного приобретения страхового полиса наравне с патентом», — добавили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162212/
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