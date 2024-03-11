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Общество

Кыргызстан набрал 60 баллов в рейтинге стран по уровню психического благополучия

Кыргызстан набрал 60 баллов в рейтинге стран мира по уровню психического благополучия и включен в категорию государств, население которых «управляет стрессом». Данные опубликованы в очередном докладе о психическом здоровье людей «Ментальное состояние мира — 2023», представленном международной исследовательской организацией Sapien Labs.

Это четвертый отчет о ментальном состоянии населения мира. Аналитики брали во внимание настроения людей, которые имеют доступ к интернету. В этом году список стран расширился, и исследователи включили в него Узбекистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Украину.

В 2023-м наблюдалось резкое снижение психического благополучия пользователей интернета. Их состояние начало ухудшаться во время пандемии COVID-19 и с тех пор так и не восстановилось.

Психическое состояние в отчете измеряется при помощи коэффициента MHQ, который оценивает 47 аспектов психического здоровья человека в шести основных категориях: настроение и перспективы, социальное «Я», мотивация и стремление, связь ума и тела, познание, адаптивность и устойчивость.

В ходе онлайн-опроса собраны данные о демографии, факторах образа жизни (диета и использование смартфонов), динамике отношений между друзьями и семьей, а также о травмах и невзгодах.

Психическое благополучие в широком смысле определялось как способность человека справляться с обычными стрессами и жизненными невзгодами и вносить продуктивный вклад в жизнь общества.

Средний балл по миру в текущем году составил 65 по 300-балльной шкале.

Среди респондентов 27 процентов испытывают трудности в борьбе со стрессом, 38 процентов добились успеха и процветают.

Лидирующие позиции в рейтинге у Доминиканской Республики, Шри-Ланки, Танзании и Малайзии. Замыкают рейтинг Бразилия, Южно-Африканская Республика, Великобритания и Узбекистан.

Исследователи обнаружили, что показатели национального благосостояния, такие как ВВП на душу населения, отрицательно коррелируют со средними показателями психического благополучия.

Они связывают это с тем, что основными причинами проблем с ментальным здоровьем являются потребление ультраобработанных продуктов и уменьшение возраста владения первым смартфоном. В более богатых государствах он намного ниже, а потребление ультраобработанной пищи намного выше.

Другими факторами, способствующими этому, являются относительно слабые семейные отношения в богатых странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288660/
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