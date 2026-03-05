11:53
Ни одна страна в мире не достигла полного юридического равноправия полов

Фото 24.kg. Мирный марш за права женщин в Бишкеке 8 марта 2025 года

Система правосудия, призванная обеспечивать соблюдение прав и верховенство закона, не справляется с защитой женщин и девочек. Об этом в преддверии Международного женского дня сообщают в ООН.

Во всем мире женщины обладают лишь 64 процентами тех юридических прав, которые есть у мужчин.

В новом докладе генерального секретаря ООН уточняется: более чем в половине стран мира изнасилование по-прежнему не определяется на основе принципа согласия. Таким образом, женщина может быть изнасилована, а закон по тем или иным причинам может не признать произошедшее преступлением.

Девочку все еще могут принудительно выдать замуж на основании национального законодательства почти в 75 процентах стран. А в 44 процентах стран закон не требует равного вознаграждения за труд равной ценности, то есть женщина может получать меньше за ту же работу.

Отмечается также, что во всем мире наблюдается рост числа нарушений прав женщин и девочек — в судах, интернет-пространстве, зонах конфликтов. Законы переписываются таким образом, чтобы ограничивать свободы женщин и девочек и допускать злоупотребления без последствий.

На фоне стремительного развития технологий женщины и девочки сталкиваются с растущим цифровым насилием в атмосфере безнаказанности. В условиях конфликтов изнасилование продолжает использоваться как оружие войны, при этом за последние два года число зарегистрированных случаев сексуального насилия выросло на 87 процентов.

Доклад генерального секретаря ООН также показывает, что прогресс возможен: 87 процентов стран приняли законы о противодействии домашнему насилию, а более 40 стран за последнее десятилетие усилили конституционные гарантии защиты прав женщин и девочек.

Однако одних законов недостаточно, подчеркивают в ООН. Дискриминационные социальные нормы, стигматизация, обвинение жертв, страх и давление со стороны общества по-прежнему заставляют пострадавших молчать и препятствуют отправлению правосудия, позволяя даже самым крайним формам насилия, включая фемицид, оставаться безнаказанными.

В преддверии Международного женского дня структура «ООН-женщины» призывает положить конец безнаказанности и обеспечить верховенство закона и равенство — причем не только в юридической сфере, но и на практике — во всех сферах жизни.

Семидесятая сессия Комиссии по положению женщин, которая в этом году пройдет с 9 по 19 марта, представляет собой уникальную возможность привлечь внимание к проблеме дискриминации женщин и обеспечить справедливость.
