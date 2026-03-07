Небо, которое пришлось оставить: судьба одной из первых парашютисток Кыргызстана

Истории женщин, которые решились идти против стереотипов и выбирать собственный путь, особенно важно вспоминать накануне 8 Марта. Еще несколько десятилетий назад многие профессии считались «неженскими», а возможности для образования и карьеры были значительно ограниченнее.

Мария Мусалиева — одна из тех, кто не побоялась выйти за эти рамки. Девушка из кыргызского села сначала мечтала о «мужской профессии», стала одной из первых парашютисток страны, прошла непростой путь к образованию, но, став жертвой ала качуу (кража невесты), была вынуждена оставить парашютный спорт.

Мария посвятила медицине почти 60 лет и получила звание Заслуженного врача Кыргызской Республики. Мы поговорили с ней о том, как складывался этот путь, какие испытания ей пришлось пройти и что ей помогло не отказаться от своей мечты.

«Я хотела оправдать ожидания своего отца»

Мария Мусалиева (в девичестве Садыкбаева) родилась 10 апреля 1940 года в селе Оро-Баши. В семье было восемь детей, самой младшей из которых была Мария.

Ее мама была домохозяйкой, а отец — Садыкбай Шопоков — окончил медресе и служил молдо. Он стремился дать образование всем своим детям, но по разным причинам не все смогли завершить учебу. Именно поэтому Мария особенно хотела оправдать труд и ожидания своего отца.

В детстве Мария мечтала стать геологом — в ее село часто приезжали геологи, и их работа казалась ей очень интересной. Но тогда эта профессия считалась «мужской» и родственники стали ее отговаривать от такого выбора.

После 7 класса Мария поступила в медицинское училище. Но для продолжения учебы в институте необходимо было пройти обязательную трехлетнюю отработку — такой закон был введен в период правления Никиты Хрущева: без практической работы выпускников училищ не принимали в высшие учебные заведения.

Так, юная Мария отправилась работать в Баткен. Сначала она трудилась в ФАПе, затем была фельдшером, делала прививки, помогала пациентам и набиралась опыта. За свой честный и самоотверженный труд в 17 лет она была награждена грамотой Верховного Совета Киргизской ССР. Однако путь к высшему образованию оказался непростым.

Я не прошла конкурс два раза. Сначала пыталась поступить в медицинский институт в столице, но не получилось. Потом поехала в Кочкор, через год снова попробовала — и снова не прошла. Тогда я решила не сдаваться Мария Мусалиева

Она устроилась работать в детский сад днем, а вечером ходила в Школу рабочей молодежи, где изучала предметы, необходимые для поступления.

«Стойкость характера, упорный труд и чувство долга перед отцом двигали мною. Через три года я смогла добиться своего и поступила в медицинский институт. Но и там мне пришлось нелегко из-за плохого владения русским языком, но желание учиться было сильнее. Вскоре я освоилась и начала добиваться успехов в учебе», — вспоминает женщина.

«Я бы никогда не подумала, что буду летать»

История одной из первых женщин-парашютисток Кыргызстана началась на третьем курсе института. Мария посещала занятия военной кафедры, где однажды студентам рассказали о наборе в парашютную секцию ДОСААФ — Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Среди девушек на курс записались только трое: Мария и две другие студентки.

«Мое любопытство, ненасытность знаниями и новыми ощущениями всегда открывали передо мной возможности. Мне стало интересно увидеть кыргызскую землю с высоты птичьего полета. Когда моя семья узнала о моем решении, они отреагировали резко — говорили, что это неженское и опасное дело, не вписывающееся в кыргызский менталитет. Но я выбрала этот нестандартный путь», — отмечает Мария.

Перед настоящими прыжками курсанты долго тренировались. В парке была специальная парашютная вышка высотой около 500 метров, на которой проходили учебные прыжки. Там будущие парашютисты отрабатывали технику и учились преодолевать страх.

Фото из архива Марии Мусалиевой. Крайняя слева во втором ряду

Первый настоящий прыжок Мария совершила в 1963 году. Курсантов отвезли на аэродром в Кара-Балте, где их посадили в самолет Ан-2. Высота прыжка составляла примерно тысячу метров.

«Самым сложным был первый прыжок. Я отчетливо помню тот летний день. Сердце билось быстрее, но назад дороги уже не было. Я стояла у двери самолета и думала: неужели я действительно полечу? Может быть, это сон? Но это была реальность. Когда раскрывается парашют и ты смотришь вниз, видишь поля, землю, горы, чувства невозможно передать словами», — вспоминает Мария.

Первый прыжок оказался только началом. За время занятий было совершено 49 прыжков с парашютом.

После каждого прыжка при приземлении на теле оставались синяки и ушибы, но желание летать было сильнее Мария Мусалиева

Ее успехи не остались незамеченными. О молодой парашютистке писали газеты, а ее фотография была опубликована на первой странице московского авиационного журнала «Крылья Родины».

Брак, ставший преградой для неба

До получения разряда парашютиста Марию отделял всего один прыжок, но судьба распорядилась иначе — человек, с которым она познакомилась в автобусе, похитил ее для вступления в брак без девушки. В те годы ала качуу было распространенной практикой, и после свадьбы он запретил ей продолжать занятия.

«Вернуться домой после похищения у кыргызов считалось большим позором, поэтому мне пришлось смириться с ситуацией. Он сказал, что этот спорт слишком опасный. Я тогда переживала и злилась, но он поддержал меня в другом — в моей профессии врача. Сейчас понимаю, что так сложилась моя судьба», — говорит Мария Мусалиева.

Несмотря на то, что история произошла в 1960-х, спустя полвека мало что изменилось. В 2024 году, согласно предварительным данным «Странового обзора гендерного равенства в КР», подготовленного Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР в партнерстве с «ООН-женщины» и Европейским союзом, более 20 процентов браков в стране заключаются через ала качуу. Похищение невесты по-прежнему угрожает праву женщин выбирать свою судьбу.

Была рождена, чтобы лечить людей

В 1966 году Мария окончила медицинский институт. Из-за нехватки специалистов ее направили работать акушером-гинекологом в Ат-Баши, где она проработала 12 лет. Затем три года работала дерматовенерологом в Кочкоре, а позже стала заведующей родильным отделением. Работа врача была непростой. За долгие годы работы Мария помогла появиться на свет тысячам детей и заслужила уважение коллег и пациентов. Она получила звание Заслуженного врача Кыргызской Республики.

Фото из архива Марии Мусалиевой

На пенсию Мария вышла в 2014 году, но продолжила работать: еще 5 лет трудилась семейным врачом. Всего она посвятила медицине почти 60 лет и работала до 80-летнего возраста.

«Надо любить свою профессию и работать честно. Тогда работа будет приносить радость. Наверное, поэтому я не могла уйти из медицины даже после пенсии. Это мой дар и мое призвание», — отмечает женщина.

Сегодня Марие Мусалиевой 86 лет. У нее четыре сына, 15 внуков и 24 правнука. Несмотря на возраст, она остается активной и любознательной.