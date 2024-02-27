В ресторан верхом на лошади. Кабмин поручил упорядочить семейные торжества и тои

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании коллегии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики предложил упорядочить семейные торжества, обычаи и тои.

Он раскритиковал некоторых кыргызстанцев и ведущих, сказав, что каждый проводит мероприятие по-своему.

«Каждый проводит семейное торжество в зависимости от уровня своего подсознания. Если был бы слон, завели бы в ресторан слона. Сейчас в зал торжеств заходят верхом на лошади. Прошу упорядочить традиции и обычаи. Нужно сделать так, чтобы иностранцы, приезжающие в страну, понимали эти традиции», — сказал председатель кабмина.