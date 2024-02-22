В 2023 году зарегистрировано 425 преступлений с закладкой наркотиков

В 2023 году зарегистрировали 425 преступлений с закладкой синтетических наркотиков. Об этом на брифинге сообщил начальник организационно-аналитического управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Марсель Дооталиев.

По его словам, задержаны 56 закладчиков. Их возраст составляет в основном от 18 до 25 лет, были двое несовершеннолетних.

«Основным каналом поступления синтетических наркотиков в республику являются такие страны, как Китай, Иран, Афганистан. Бывает, из России или Казахстана. Их маскируют под товарами народного потребления. В последнее время получил распространение способ сокрытия в электродвигателях, для этого в них вычищают полость, оставляя только корпус. Бывает, что поступают почтовыми переводами», — рассказал Марсель Дооталиев.

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Он добавил, что с учетом прибыльности от реализации такого вида наркотиков, простоты их изготовления на территории страны все чаще выявляются нарколаборатории: в 2021-м обнаружили одну лабораторию, в 2022-м — 7, в 2023-м — 4.

По словам Марселя Дооталиева, такие наркотики реализуются в основном бесконтактным способом. Когда покупатель не встречается с продавцом, все происходит в онлайн-режиме, в том числе и оплата. Но сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе мониторят интернет-пространство, отслеживают криптовалюту, денежные передвижения.

«В 2020-2021 годах изъято 28 килограммов синтетических наркотиков, в 2022-м — более 89 килограммов, а в 2023-м — уже 150 килограммов», — сказал начальник организационно-аналитического управления СБНОН и добавил, что владельцы сетей распространения, основные крупные дилеры, находятся за пределами Кыргызстана.