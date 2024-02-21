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Общество

Добровольная аттестация. Почему учителя не смогли получить категорию

Директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова прокомментировала 24.kg результаты первой добровольной аттестации учителей.

По ее словам, нельзя сказать, что участники тестирования совсем не справились.

«Они молодцы. Это герои, которые пришли в первый раз и подготовили полный пакет документов. Просто не достигли того уровня, который нужен для подтверждения категории», — сказала Бактыгуль Шамшидинова.

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«Средний балл составил 58-65 процентов. Это говорит о том, что участники справились с больше половиной тестовых заданий. Минимальный результат был 30-35 процентов, максимальный — 80. Это значит, что у нас хороший, надежный тест. Если бы средний балл оказался на уровне 30-40 процентов, то это говорило бы об очень тяжелом тесте. Если бы результаты были нулевыми, то тест был бы не валидным, не соответствующим целям и задачам. Если бы процент был высоким и все справились бы с заданиями, то тест был бы очень легким», — пояснила она.

Результаты учителя получают сразу после тестирования. «Их фамилии никто не видит, они проходят по ID-номерам, коррупционные схемы полностью исключены. Программа российская, доступа к ней не имею ни я, ни другие IT-специалисты», — подчеркнула Бактыгуль Шамшидинова.

Всего учителям нужно ответить на 100 вопросов по трем направлениям: педагогика и психология (20 вопросов), профессиональная компетентность (20 вопросов) и предметный тест (60 вопросов).

Для высшей категории необходимо получить 80 процентов и более по всем трем разделам, 75 процентов — для первой категории и 70 — для второй.

Учитель русского языка Кара-Токойской школы-гимназии Баткенской области Нургул Маманазарова, подтвердившая результаты на звание «Учитель второй квалификационной категории», по всем трем направлениям достигла 70 процентов и выше.

«Возможно, кому-то не хватило времени. На 20 вопросов даем 30 минут, 60 вопросов — 1,5 часа. Есть предложения от учителей увеличить время. Будем собираться с Минобразования и рассматривать все предложения, поступившие от педагогов», — добавила директор центра.

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Бактыгуль Шамшидинова напомнила, что школьники, претендующие на аттестат особого образца «Алтын тамга», должны набрать не менее 75 процентов по четырем предметам.

«Логично, что учитель, претендующий на получение высшей категории, должен ответить на 80 вопросов из 100. Ведь потом он будет получать ежемесячно в течение пяти лет надбавку к зарплате в 5 тысяч сомов», — отметила она.

В конце марта начинается второй поток приема документов. Те, кто не смог подать полный пакет документов во время первого потока, имеют право дополнить его и подать снова. Учителя, которые не прошли через сам тест, смогут повторно участвовать в добровольной аттестации только через год и на платной основе.

Стоимость услуги пока не утверждена Антимонопольной службой.

Педагогов призывают не бояться и участвовать в следующих потоках добровольной аттестации. На сайте центра есть все необходимые нормативные документы, инструкции и примеры тестовых заданий для подготовки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287281/
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