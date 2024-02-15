Учителей с низкой квалификацией в школах Кыргызстана не ждут

После окончания вуза молодые специалисты обязательно будут проходить аттестацию и только потом смогут трудоустроиться в школу учителями. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.

По его словам, делается это для подбора качественных кадров.

Напомним, Минобразования предложило ввести обязательную аттестацию для учителей и директоров школ. Сейчас учителя проходят добровольную аттестацию с целью присвоения квалификационной категории.

На вопрос, что будет с теми, кто не сможет пройти аттестацию, замминистра ответил, что такие учителя работать в школах не будут.

«Зачем нужны кадры с низкой квалификацией? Мы хотим, чтобы в школах показывали высокий уровень достижений по предметам, готовили обладателей «Алтын тамга» (аттестат особого образца), олимпиадников, применяли в учебных процессах цифровые технологии. Если современные учителя такие требования выполнять не могут, мы не дадим шанса заниматься преподавательской деятельностью», — сказал Муратбек Касымалиев.

Ранее министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева отмечала проблему нехватки учителей. «Это нужно признать. Принимая это во внимание, мы хотим создать национальный портал вакансий. Будем привлекать студентов 4-5-х курсов. Они будут работать в школах с неполной системой оплаты», — говорила она.

Подробнее о теме обязательной аттестации учителей читайте в нашим материале, который выйдет сегодня в 14.00.