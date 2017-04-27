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Общество

Деньги на аттестацию учителей в 2017 году не предусмотрели

В Кыргызстане деньги на аттестацию учителей в 2017 году не закладывали. Об этом сообщила сегодня в парламенте министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

Депутат Евгения Строкова напомнила, что в 2016-м средства в бюджете предусмотрели, но не использовали. «Предусмотрели ли деньги на этот год? Ведь каждая надбавка для педагогов очень важна», — сказала она.

По словам Кудайбердиевой, главное внимание сейчас будет уделено массовому повышению квалификации учителей, после чего будет проведена аттестация.

Ранее она заявляла, что аттестацию предлагается отложить на три года.

После внедрения новой системы оплаты труда учителей в 2011 году ликвидировали категории, что вызвало недовольство у педагогов. Минобразования пообещало их вернуть и назвало сумму доплат: 1, 1,5 и 2 тысячи сомов в зависимости от категории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50680/
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