Еще почти 100 кыргызстанцев вернули на родину из Сирии

В Кыргызстан из Сирии доставили 99 граждан Кыргызской Республики — из них 28 женщин и 71 несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в МИД.

По его данным, очередная гуманитарная миссия «Айкөл-5» по возвращению репатриантов, находящихся в специальных лагерях на севере-востоке Сирии, организована при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки.

Кыргызская сторона выражает благодарность американской стороне и международным партнерам за оказанную всемерную помощь в проведении специальной операции и логистическую поддержку по успешной реализации пятой крупной кампании по репатриации граждан, оставшихся в сложной ситуации.

По официальным данным, в 2023 году Кыргызстан вернул на родину 339 своих граждан из лагерей в Сирии.