Штормовое предупреждение. На дорогах Кыргызстана лавиноопасно, возможна метель

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, с 18 по 20 февраля в горных районах страны ожидаются сход снежных лавин, заносы, снежный накат и гололедица.

Лавины и метель возможны на автодорогах:

Бишкек — Ош, 121-138-й километры (перевал Төө-Ашуу), 198-265-й километры (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);

Суусамыр — Талас — Тараз, 1-14-й километры (перевал Өтмөк);

Ала-Бука — Каныш-Кыя, 59-113-й километры (перевал Чапчыма);

Красная Горка — Акташ, 0-3-й километры;

Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 55-115-й километры;

Бишкек — Нарын — Торугарт, 292-305-й километры (перевал Долон), 353-357-й километры (перевал Кызыл-Бель);

Казарман — Актал-Чат, 42-44-й, 60-94-й километры (перевал Кара-Гоо, участок Ийри-Суу);

Арал — Мин-Куш, 1-14-й километры;

Каракол — Энильчек, 45-50-й, 74-86-й километры (перевал Чон-Ашуу);

Барскоон — Ак-Шыйрак, 52-68-й километры (перевал Сөөк), Тюп — Кеген, 51-76-й километры;

Ош — Сары-Таш — Иркештам, 165-177-й километры (перевал Талдык);

Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык, 97-98-й, 110-й, 136-й километры и Сары-Таш — Иркештам, 218-224-й километры.

На трассах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.