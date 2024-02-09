В горных районах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Гидрометеорологической службы, из-за прогнозируемых осадков 10-12 февраля в горных районах республики и на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель, в ущелье Чычкан ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедица.

МЧС рекомендует водителям взять в дальнюю поездку лекарства, еду, воду, лопату и цепи противоскольжения. Между транспортными средствами необходимо соблюдать дистанцию на расстоянии 500 метров.

«Если вы стали свидетелем несчастного случая, позвоните по номеру 112 и вызовите помощь. Звонок бесплатный и доступен 24 часа в сутки», — добавили в ведомстве.