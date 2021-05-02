Штормовое предупреждение: в горах сход снежных лавин, заносы, гололед

МЧС распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, в связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры со 2 по 3 мая в горных районах и на автодорогах ожидаются сход снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления.

Водителей автотранспорта просят при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию 500 метров.

Список автодорог, где возможны гололед и сход лавин: