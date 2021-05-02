Штормовое предупреждение: в горах сход снежных лавин, заносы, гололед

МЧС распространило штормовое предупреждение.
По данным ведомства, в связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры со 2 по 3 мая в горных районах и на автодорогах ожидаются сход снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления.
Водителей автотранспорта просят при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию 500 метров.
Список автодорог, где возможны гололед и сход лавин:
- Бишкек — Ош (121-138-й километр, иначе перевал Тоо-Ашуу), (198-246-й километр — перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан);
- Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка (199-215-й километр, иначе ущелье Каракысмак, перевал Кара-Буура);
- Ош — Сары-Таш — Эркештам (161-179-й километр, или перевал Талдык);
- Каракол — Энилчек (76-90-й километр — перевал Чоң-Ашуу).