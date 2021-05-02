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Происшествия

Штормовое предупреждение: в горах сход снежных лавин, заносы, гололед

МЧС распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, в связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры со 2 по 3 мая в горных районах и на автодорогах ожидаются сход снежных лавин, заносы, накат и гололедные явления.

Водителей автотранспорта просят при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию 500 метров.

Список автодорог, где возможны гололед и сход лавин:

  • Бишкек — Ош (121-138-й километр, иначе перевал Тоо-Ашуу), (198-246-й километр — перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан);
  • Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка (199-215-й километр, иначе ущелье Каракысмак, перевал Кара-Буура);
  • Ош — Сары-Таш — Эркештам (161-179-й километр, или перевал Талдык);
  • Каракол — Энилчек (76-90-й километр — перевал Чоң-Ашуу).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192579/
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