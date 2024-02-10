В январе на телефон доверия для детей за помощью обратились 204 человека

В январе на телефон доверия для детей «111» за помощью и консультацией обратились 204 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, всего за месяц поступило 6 тысяч 744 звонка, но большинство ошибочные, касались подключения интернета и загрузки баланса сотовыми операторами, спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другом.

«204 абонента просили консультацию или оказать им помощь (от детей поступило — 37, или 18,1 процента звонков). По 164 обращениям даны консультации и рекомендации, по 20 — психологические консультации, 20 обращений в зависимости от их характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — сообщили в ведомстве.