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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Задержание 11 журналистов. Горсуд рассмотрел санкции в отношении пяти фигурантов

В Бишкекском горсуде рассмотрели жалобу адвокатов пяти задержанных журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрены судебные материалы в отношении Акыла Орозбекова (законность задержания и мера пресечения), Сайпидина Султаналиева (законность задержания), Азамата Ишенбекова (законность задержания), Сапара Акунбекова (мера пресечения) и Жумабека Турдалиева (мера пресечения).

«Определениями судебной коллегии постановления первой инстанции в отношении вышеуказанных обвиняемых оставлены без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщили в суде.

Отметим, что накануне судебная коллегия оставила без изменения постановления первой инстанции в отношении Айке Бейшекеевой, она будет содержаться под стражей.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285778/
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