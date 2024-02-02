Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей и взрослых, выставки и концерт

Театры

3-4 февраля. Спектакль «Саадак какты»

Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

3 февраля. Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» — лирические сцены Петра Чайковского на либретто Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

4 февраля. Балет «Жизель»

Балет в двух действиях с участием звезд России — примы-балерины театра Станиславского и Немировича-Данченко Оксаны Кардаш и премьера балета того же театра Ивана Михалева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

2-11 февраля. Выставка «Графика»

25 выпускников и студентов отделения графики КГХУ имени Семена Чуйкова представят свои работы.

Галерея «Дубовый парк» Союза художников, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

4 февраля. Концерт The Music of Hans Zimmer

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00, 20.30.

Лекции, семинары

4 февраля. Танцевальный мастер-класс

Танцевать — значит брать ответственность за движение, быть уверенным в своем шаге, быть мужчиной для самого себя в первую очередь.

Творческий центр Shertay, 20.00.

Для детей

3 февраля. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

3 февраля. Спектакль «Дневник фокса Микки»

Это интерактивный моноспектакль по одноименной повести Саши Черного. История большой дружбы фокстерьера Микки и его хозяйки девочки Зины. Микки — первая собака в мире, сочиняющая стихи... во время ловли блох!

Культурный центр «Кудук», 14.00.

3-4 февраля. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Сценография «Сказка о царе Салтане» выполнена в стиле традиционной русской народной росписи. Зрители оказываются на площади небольшого городка, где становятся участниками кукольного представления.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

4 февраля. Спектакль «Кумурска — токой сакчысы»

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.